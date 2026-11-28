Beim Investiturwochenende des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem in Klagenfurt kamen Spenden in Höhe von 40.000 Euro zusammen. Damit werden nun Sommercamp-Plätze für Kinder in Palästina, Jordanien und Israel finanziert.

Das Investiturwochenende der Österreichischen Statthalterei in Klagenfurt brachte nicht nur neue Mitglieder für den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, sondern auch 40.185,88 Euro für den guten Zweck. Die gesammelten Mittel gehen an das Lateinische Patriarchat von Jerusalem. Dieses organisiert gemeinsam mit christlichen Jugendgruppen jedes Jahr Sommercamps in Palästina, Israel und Jordanien.

Unterstützung für Jugendgruppen

Pro Camp kommen zwischen 100 und 150 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren zusammen. Das Programm verbindet Workshops, Freizeitaktivitäten und gemeinsame Glaubenserfahrungen. In einem von Konflikten geprägten Alltag bieten die Camps Raum zum Spielen, Lernen und Zusammensein. „Bei der Investitur haben wir in Klagenfurt erlebt, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Ich danke allen, die mit ihrer Spende dazu beitragen, dass mehr als 400 Kinder und Jugendliche im Heiligen Land unbeschwerte Sommertage erleben können“, freut sich Christian Struger, Leitender Komtur der Komturei Klagenfurt.

Spenden stärken Kinder

Statthalter Werner Johler unterstreicht das Ziel der Aktion: „Kinder brauchen auch in Zeiten des Konflikts Gelegenheiten, gemeinsam zu spielen, Freundschaften zu schließen und Vertrauen zu fassen. Mit den Spenden aus Klagenfurt unterstützen wir die Jugendgruppen vor Ort dabei, genau solche Erfahrungen zu ermöglichen.“ Der Orden, der in Österreich zwölf Komtureien und etwa 550 Ordensdamen und Ritter umfasst, unterstützt auf diesem Weg kontinuierlich Hilfs-, Bildungs-, Sozial- und Pastoralprojekte im Heiligen Land.