Im Wörthersee schwimmt wieder ein Christbaum. Die zehn Meter hohe Metallkonstruktion mit tausenden LED-Lichtern wurde am Samstag vom Team der Berufsfeuerwehr Klagenfurt in der Ostbucht aufgestellt.

Am Samstag ist auch in der Wörthersee-Ostbucht die Adventzeit angebrochen. Am Nachmittag wurde der schwimmende Christbaum vom Team der Berufsfeuerwehr Klagenfurt installiert. „Ich lade alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter sowie unsere Gäste herzlich ein, diesen stimmungsvollen Anblick zu genießen und sich von der vorweihnachtlichen Magie unserer Stadt verzaubern zu lassen“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Zehn Meter hoch

Die Metallkonstruktion des Baums ist zehn Meter hoch und steht auf einem stabilen Floß, das nahe dem Ufer verankert ist. Gemeinsam mit den festlich beleuchten Schiffen der Wörtherseeschifffahrt bzw. der Schiffsanlegestelle sorgt der schwimmende Christbaum nun für einen besonderen Weihnachtszauber entlang der Spaziermeile.