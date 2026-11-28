Große Wertschätzung: Bürgermeister Christian Scheider besuchte kürzlich das Tierheim Garten Eden in Klagenfurt. Für den jahrzehntelangen Einsatz erhielt die Organisation die offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt.

Was 1983 als Kärntner Katzenschutz-Verein begann, ist den Klagenfurtern seit 1992 als Tierheim Garten Eden bekannt. Auf einem über 6.000 Quadratmeter großen Areal im Auenweg versorgen Heidi Lepuschitz und ihr Team weit über 100 Katzen sowie etliche Hunde und Kleintiere. Zudem steht eine Notfall-Tierklappe bereit.

Dank- und Anerkennungsurkunde

Für diese langjährige Arbeit sprach Bürgermeister Christian Scheider (FSP) nun Dank und Anerkennung aus. Bei seinem kürzlichen Besuch im Heim überreichte der Tierschutzreferent neben einer Pellets-Spende auch eine offizielle Urkunde der Stadt. „Jedes Tier verdient eine zweite Chance auf ein schönes Zuhause. Im Tierheim Garten Eden wird tagtäglich Großartiges geleistet. Mein großer Dank gilt dem gesamten Team und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Vierbeinern Tag für Tag mit viel Herzblut ein liebevolles Zuhause auf Zeit geben“, so Scheider.

Spenden gesucht

In der kalten Jahreszeit fehlen dem Verein momentan vor allem Woll- und Fleecedecken. Wer helfen möchte, kann sich direkt unter www.tierheim-garteneden.at oder 0660/27 88 212 mit dem Verein in Verbindung setzen.

©SK/Zangerle Am Foto: Bürgermeister Christian mit Tierpflegerin Christine Rutter (v.l.)