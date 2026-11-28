Kärnten stärkt den Opferschutz und baut die klinisch-forensische Versorgung in den Spitälern aus. Einen wesentlichen Schritt dazu bilden Ausbildungen in klinischer Gerichtsmedizin und forensischer Spurensicherung.

Kärntens KABEG-Krankenhäuser rüsten sich für den professionellen Umgang mit Gewaltopfern. Durch eine Kooperation mit der Gewaltambulanz der Medizinischen Universität Graz wird die klinisch-forensische Versorgung im Land erweitert. Rund 20 Ärzte aus den Fachbereichen Gynäkologie sowie Kinder- und Jugendheilkunde schlossen in diesem Jahr eine Ausbildung in klinischer Gerichtsmedizin ab. Ergänzend absolvierten rund 30 Ärzte und Pflegekräfte eine Fortbildung zur forensischen Spurensicherung.

Kärntner Spitäler schulen ihr Personal

Inhaltlich standen die saubere Entnahme von Probenmaterial, die forensische Fotodokumentation sowie die vorschriftsmäßige Lagerung von Beweismitteln im Mittelpunkt. Die Schulungen fanden gemeinsam mit Sarah Heinze statt, die das Diagnostik- und Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin an der MedUni Graz leitet. Parallel dazu unterstützt das Land Kärnten diplomiertes Pflegepersonal aus den KABEG-Häusern bei einem berufsbegleitenden Studium zu „Forensic Nurses“ in Graz. Für Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) nehmen Spitäler eine Schlüsselrolle ein: „Krankenhäuser sind eine der ersten Anlaufstellen für Menschen, die Gewalt erfahren haben. Die Mitarbeitenden in den Spitälern müssen wissen, worauf es ankommt: Gewalt erkennen, Verletzungen professionell dokumentieren und Spuren so sichern, dass sie auch vor Gericht Bestand haben. Mit der gezielten Aus- und Weiterbildung schaffen wir dafür die notwendigen Voraussetzungen.“

Beweise sichern

Neben dem Wissenstransfer gibt es auch neue Ausrüstung: Die Gynäkologie des Klinikums Klagenfurt erhielt im Rahmen der Fortbildung einen klinisch-forensischen Untersuchungskoffer. Dieser ermöglicht eine standardisierte Spurensicherung direkt im Krankenhaus – auch ohne eigene gerichtsmedizinische Anlaufstelle. „Unser Ziel muss sein, dass kein Fall erlittener Gewalt unerkannt oder unzureichend dokumentiert bleibt, weil vor Ort das notwendige Wissen oder die entsprechende Ausstattung fehlt. Wir wollen Betroffenen – und das sind überwiegend Frauen und Kinder – rasch eine qualifizierte Untersuchung und Unterstützung ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass wichtige Beweise nicht verloren gehen“, betont die Landesrätin.

©Büro LR.in Prettner Der Untersuchungskoffer ermöglicht eine standardisierte Spurensicherung direkt im Krankenhaus.

Telemedizinische Kooperation

Für das Jahr 2027 ist zudem der Start einer telemedizinischen Kooperation im Klinikum Klagenfurt geplant. Mit dem mobilen System PETRA (Portable Equipment Tower for Remote Assistance) können medizinische Fachkräfte vor Ort klinisch-forensische Untersuchungen durchführen und sich dabei in Echtzeit von Gerichtsmedizinern der Gewaltambulanz Graz unterstützen lassen. Damit werden fachliche Expertise, standardisierte Untersuchungsabläufe und das Vier-Augen-Prinzip auch ohne Gerichtsmedizin vor Ort möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 21:18 Uhr aktualisiert