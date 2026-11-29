Zwei 14-Jährige wurden am Samstagabend bei einem Unfall auf der Keutschacher Straße in Klagenfurt verletzt. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der 17-jährige Autofahrer keinen gültigen Führerschein hatte.

Bei einem Zusammenstoß auf der Keutschacher Straße in Klagenfurt wurden zwei 14-Jährige verletzt. Der 17-jährige Lenker hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Bei einem Zusammenstoß auf der Keutschacher Straße in Klagenfurt wurden zwei 14-Jährige verletzt. Der 17-jährige Lenker hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Gegen 20.50 Uhr war ein 53-jähriger Autofahrer am Samstag, dem 28. November 2026, auf der Keutschacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf einer Nebenfahrbahn und wollte die Keutschacher Straße queren. „Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Zwei 14-Jährige verletzt

Im Auto des 17-Jährigen befanden sich zwei 14-jährige Jugendliche. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. „Einer der beiden Jugendlichen wurde durch das Auslösen des Airbags im Gesichtsbereich verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Ohne Führerschein unterwegs

Bei den weiteren Erhebungen stellte die Polizei zudem fest, dass der Jugendliche keine gültige Lenkberechtigung hatte. „Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Die genaue Unfallursache ist bislang unbekannt.