Mit Hut und ausgestreckten Armen steht ein Schneemann in der Trattnigteichstraße in Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land). Der frostige Geselle soll Autofahrer offenbar daran erinnern, sich an Tempo 30 zu halten.

Ein frostiger Verkehrswächter: Dieser Schneemann soll Autofahrer in der Trattnigteichstraße offenbar zum langsameren Fahren bewegen.

Ein frostiger Verkehrswächter: Dieser Schneemann soll Autofahrer in der Trattnigteichstraße offenbar zum langsameren Fahren bewegen.

Dieser Verkehrswächter dürfte wohl auch ohne Radarpistole auffallen: In der Trattnigteichstraße in Schiefling steht ein Schneemann direkt am Fahrbahnrand. Mit seinen dunklen Augen, einem Hut aus Schnee und ausgestreckten Armen bietet er einen ungewöhnlichen Anblick. Entdeckt hat ihn ein 5-Minuten-Leser.

Grund zum Schmunzeln

„So eine lustige Idee macht Stimmung“, erzählt er weiter. Und offenbar ist er nicht der Einzige, dem die winterliche Aktion gefällt. Auch einige Spaziergänger hätten sich laut dem Leser darüber gefreut. So steckt hinter dem amüsanten Anblick offenbar auch eine ernste Botschaft: Bitte runter vom Gas!

©Privat Mit Schneehut und ausgestreckten Armen sorgt der ungewöhnliche Straßenbewohner in Schiefling für Schmunzeln.

Einsatz auf Zeit

Wer dem Schneemann seinen ungewöhnlichen Arbeitsplatz ausgesucht hat, ist dem 5-Minuten-Leser nicht bekannt. Ob die Aktion tatsächlich Wirkung zeigt, bleibt ebenfalls offen. Eines ist aber gewiss: Der frostige Verkehrswächter ist nicht für den Dauereinsatz gemacht. Spätestens bei Tauwetter dürfte er seinen Posten räumen müssen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert