Mit Sonderführungen, einem Bücherflohmarkt, Kinderprogramm und Musik feierte die Stadtgalerie Klagenfurt ihr 30-jähriges Bestehen. Zum Tag der offenen Tür kamen auch zahlreiche Stammgäste.

Am 4. Juli 1996 öffnete die Stadtgalerie Klagenfurt erstmals ihre Türen im damals frisch sanierten Gebäude in der Theatergasse 4. Den Auftakt machten Werke von Egon Schiele aus der Serge-Sabarsky-Stiftung in New York. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten waren zahlreiche international bekannte Künstler in Klagenfurt vertreten. Darunter Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Andy Warhol, Max Ernst und Jean-Michel Basquiat.

Kunst zum Jubiläum

Auch bei der Jubiläumsfeier stand die Kunst im Mittelpunkt. Im Rahmen von Sonderführungen konnten die Besucher die aktuelle Ausstellung „Alles Farbe“ mit Werken von Franz Grabmayr erkunden. Ein Bücherflohmarkt, ein Kinderprogramm und Musik ergänzten das Angebot. Kulturstadtrat Franz Petritz begrüßte zahlreiche Besucher, darunter auch viele Stammgäste der Galerie.

Petritz zieht Bilanz

Anlässlich des Jubiläums blickte der Kulturstadtrat auf die Bedeutung des Ausstellungshauses für die Landeshauptstadt zurück. „Die Stadtgalerie Klagenfurt ist seit drei Jahrzehnten eine zentrale Institution der Kulturstadt Klagenfurt. Dass vor 30 Jahren ein heute so renommiertes Ausstellungshaus ermöglicht wurde zeigt, was Weitblick in der Politik bedeutet und Entscheidungen getroffen werden, die Jahrzehnte später für die Stadt, für die Bevölkerung, für Bildung und Kultur, aber auch für das Ansehen und die Außenwirkung einer Landeshauptstadt von Bedeutung sind“, so Petritz.

Dank für 30 Jahre

Seit der Eröffnung im Jahr 1996 leitet Beatrix Obernosterer die Stadtgalerie. Petritz bedankte sich bei ihr für das Ausstellungsprogramm auf konstant hohem Niveau. Sein Dank galt auch Siegbert Metelko. Dieser hatte als damaliger Kulturreferent die Stadtgalerie realisiert.