Über 660.000 Euro fließen aus dem Energiereferat in den Ausbau des Heizkraftwerks Süd der Bioenergie Kärnten. Insgesamt umfasst das Projekt in der Klagenfurter Vogelsangstraße ein Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro.

Durch die Erweiterung entsteht eine neue Gesamtanschlussleistung von rund 5.200 Kilowatt. So lassen sich zusätzliche Haushalte in der Landeshauptstadt mit nachhaltiger Energie beliefern. Gleichzeitig spart die Anlage künftig mehr als 2.100 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr ein.

Fernwärmenetz wird erweitert

Bei einem Lokalaugenschein mit Johann Moser, dem Geschäftsführer der Bioenergiezentrum GmbH, hob Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Bedeutung der Maßnahme hervor: „Der Ausbau der Fernwärme ist ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Energieversorgung. Mit der Erweiterung des Heizkraftwerks Süd schaffen wir die Voraussetzungen, um zusätzliche Haushalte in Klagenfurt mit erneuerbarer Wärme zu versorgen. Bereits vorhandene Potenziale werden genutzt und die Versorgungssicherheit in der Landeshauptstadt weiter ausgebaut.“

Wärme für 27.500 Haushalte

Die Bioenergie Kärnten betreibt drei Heizkraftwerke an den Standorten Klagenfurt-Ost, Klagenfurt-Süd und in Liebenfels. Zusammen kommen diese auf eine Wärmeleistung von 94 Megawatt und decken mit jährlich 450.000 Megawattstunden den Bedarf von rund 27.500 Haushalten.