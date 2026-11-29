Nach fast 45 Jahren im Dienst der Stadt verabschiedet sich der Leiter des Rechnungswesens, Klaus Thuller, in den Ruhestand. Er hat maßgeblich bei der Finanzierung des derzeit im Bau befindlichen Hallenbads mitgewirkt.

Fast 45 Jahre lang arbeitete Klaus Thuller für die Stadt Klagenfurt, 36 Jahre davon leitete er die Abteilung Rechnungswesen. Mit 1. Jänner 2027 tritt er nun seinen offiziellen Ruhestand an. In einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) blickte er auf seine berufliche Laufbahn zurück. Zu seinen Fachbereichen zählten neben dem Rechnungswesen auch Finanzierungen, Veranlagungen und Beschaffungen.

Thuller resümiert seine Amtszeit

In dieser Funktion initiierte und realisierte Thuller zahlreiche Vorhaben. Dabei prallten fachliche Einschätzungen und politische Vorstellungen nicht selten aufeinander, dennoch ließen sich stets Kompromisse finden. Ein bedeutender Meilenstein war seine maßgebliche Mitarbeit an der Finanzierung des aktuell im Bau befindlichen Hallenbads. „Ich konnte in meinem Aufgabenbereich immer viel Eigeninitiative einbringen und hatte ein tolles Team an meiner Seite, wodurch sowohl die Tagesarbeit als auch unzählige Projekte positiv umgesetzt werden konnten“, resümierte Thuller.

Bleibt ehrenamtlich aktiv

Auch nach dem Berufsleben bleibt sein Terminkalender gut gefüllt. Der Klagenfurter engagiert sich ehrenamtlich bei den Special Olympics Kärnten sowie als Vizepräsident bei der Lebenshilfe Kärnten – eine Aufgabe, die er künftig ausbauen will. Zudem ist der ehemalige Trainer als Spielbeobachter im lokalen Fußball tätig und verbringt seine Freizeit beim Radfahren, Golfen und Langlaufen. Bürgermeister Scheider würdigte die langjährige Arbeit: „Herzlichen Dank für den jahrzehntelangen Einsatz und die gute, konstruktive Zusammenarbeit. Weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg bei den ehrenamtlichen Engagements.“