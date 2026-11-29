Bei der Jahreshauptversammlung am 24. November 2026 wählten die Mitglieder Jürgen Kabas (46) einstimmig zum neuen Ortsparteivorsitzenden. Unterstützt wird er künftig von Nina Maurel (28) als Stellvertreterin. Bei der kommenden Wahl tritt Josef „Seppi“ Maurel wieder als Spitzenkandidat an.

Partei setzt auf Generationen-Mix

Mit dieser Aufstellung verbindet die Partei verschiedene Generationen. „Wir wollen als Team weiter anpacken, zuhören und für die Menschen in Grafenstein da sein“, betont Kabas. Er arbeitet im Rettungswesen und übernimmt ab 1. Jänner 2027 die stellvertretende Leitung der Telefonleitstelle beim Roten Kreuz Kärnten. Zudem engagiert er sich im Betriebsrat, in der Gewerkschaft sowie ehrenamtlich als Hundetrainer und Funktionär in einem Hundeverein. Spitzenkandidat Josef Maurel blickt zuversichtlich nach vorn: „Gemeinsam wollen wir unseren Weg weitergehen und Grafenstein aktiv mitgestalten.“