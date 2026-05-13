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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann mit einem messer und dahinter ein wohngebiet.
Der Mann gab gegenüber der Polizei zu, die Frau beschimpft und herabgewürdigt zu haben. Dass er sie mit einem Messer bedroht habe bestreitet er allerdings.
Melk
13/05/2026
Amtsbekannt

Festnahme: Mann soll Frau in Melk mit Messer bedroht haben

Bereits in der Vorwoche alarmierte eine 29-Jährige in Melk (Niederösterreich) die Polizei. Der Grund: Ein Bekannter würde ihr nachstellen. Zudem habe er sie mit einem Messer bedroht. Nun wurde er festgenommen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Wegen gefährlicher Drohung rückte die Polizei in der Vorwoche zu einer Wohnhausanlage in Melk aus. Eine Frau hatte sie alarmiert und geschildert, dass ein Mann, den sie seit Jahren kenne, ihr nachstelle und sie mit einem Messer bedrohe. Am Abend gegen 19 Uhr traf die Polizei am Einsatzort ein.

Amtsbekannter Mann bestreitet Vorwürfe

Der Beschuldigte 36-Jährige soll amtsbekannt sein. Er wurde in seiner Wohnung angetroffen und anschließend einvernommen. Der Mann stritt ab, ein Messer mitgeführt zu haben, und auch, sich in der Wohnanlage aufgehalten zu haben. Allerdings soll er laut Polizei zugegeben haben, am Tag des Anrufs beleidigende Äußerungen von sich gegeben zu haben und der Frau zu ihrem Fenster hinauf zugerufen zu haben.

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