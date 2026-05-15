Bewaffneter Raubüberfall auf Mode-Boutique in Niederösterreich

Am Freitagmittag kam es im Gewerbegebiet Gerasdorf (Korneuburg/NÖ) zu einem brutalen Raubüberfall. Ein maskierter Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und flüchtete anschließend mit Bargeld.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr, als der bislang unbekannte Mann das Bekleidungsgeschäft betrat. Maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, trat er direkt an die Kassa heran und zog ein Messer. „Er entnahm Bargeld aus der Kassa und verließ den Tatort mit der Raubbeute in unbekannte Richtung“, so laut der Polizei Niederösterreich.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei leitete umgehend eine großräumige Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Die betroffene Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. „Zum Tatzeitpunkt waren keine Kunden anwesend“, so weiter. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Hinweise an: Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Raub, unter 059133-30-3333. Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.