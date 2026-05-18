Dreifachjackpot mit 3,1 Millionen Euro in Niederösterreich geknackt

Einem glücklichen Niederösterreicher ist es am vergangenen Sonntag gelungen, alleine den Dreifachjackpot zu knacken und 3,1 Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen.

Der Person aus Niederösterreich gelang bei der Lotto-Ziehung ein Solo-Sechser bei „6 aus 45“. Gleich mit dem ersten von vier Quicktipps gelang es ihr, den einzigen Sechser der Runde zu tippen und damit alleine den Dreifachjackpot zu knacken. Insgesamt landen auf dem Gewinnkonto somit 3,1 Millionen Euro.

Fünfer, LottoPlus und Joker

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es jedoch keine Gewinner. Hier geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot von 180.000 Euro. Beim LottoPlus hat es keine Quittung mit den sechs Richtigen gegeben. Die Gewinnsumme wird auf die 52 Gewinner einer Fünfers aufgeteilt. Somit erhält jeder von ihnen etwa 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser geht es in der nächsten Runde am Mittwoch um rund 150.000 Euro. Beim Joker gab es keine Gewinne. Damit wartet hier ein Jackpot von 350.000 Euro.