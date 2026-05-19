Zwei 19-Jährige nach Autodiebstahl festgenommen

Am 12. Mai 2026 konnte ein Fahrzeugdiebstahl in Niederösterreich aufgedeckt werden. Zwei Verdächtige wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Ein vorerst unbekannter Täter stahl in der Nacht zum 12. Mai 2026 ein Auto in Rannersdorf. In Vösendorf konnte das Fahrzeug geortet werden. Beamte fanden einen 19-Jährigen und eine 19-Jährige, beide in Wien wohnhaft und afghanische Staatsbürger, gegen 11 Uhr beim gestohlenen Auto auf einen Parkplatz auf. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Mehrere Unfälle mit Sachschaden

Erhebungen der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Schwechat-Wiener Straße ergaben, dass der 19-Jährige das Fahrzeug am 12. Mai gegen 1 Uhr in Rannersdorf gestohlen hatte. In Wien-Simmering verursachte dieser mindestens vier Unfälle mit Straßenschildern, wodurch das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde.

Sicherstellung von Suchtmittel

Mit einer gestohlenen Bankomatkarte soll der Beschuldigte außerdem in einer Trafik in Wien eingekauft haben, bevor er die 19-Jährige Beschuldigte abholte und nach Vösendorf fuhr. Im Fahrzeug konnten Beamten Suchtmittel sicherstellen. Der 19-Jährige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die 19-Jährige Beschuldigte wurde angezeigt.