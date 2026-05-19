Paletten-Firma aus Niederösterreich Insolvent – 19 Mitarbeiter betroffen

Die Brekner Paletten Logistik GmbH steht vor der Insolvenz. Aufgrund von Lieferengpässen sollen die Umsatzzahlen rückläufig gewesen sein.

Am 19. Mai 2026 wurde über das Vermögen der Brekner Paletten Logistik GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung beim Landesgericht St. Pölten eröffnet. Das Unternehmen ist im Bereich Ankauf, Reparatur, Recycling, Tausch und Handel mit Paletten tätig. Betroffen sind laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) insgesamt 98 Gläubiger, darunter 19 Dienstnehmer.

Ursachen für die Insolvenz

Insgesamt hat das Unternehmen Schulden von rund 4,27 Millionen Euro. Die Insolvenz ist laut Kreditorenverband auf Lieferengpässe und geopolitische Ursachen und den daraus resultierenden Problemen zurückzuführen.

Es ist nicht aus

Das Unternehmen soll aber fortgeführt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote von 23 Prozent angeboten. Die Realisierbarkeit des Plans wird vom AKV eingehend geprüft.