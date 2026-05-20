Flüchtiger erst von Drohne, dann von Polizeihund „Bruno“ aufgespürt

Die niederösterreichische Polizei berichtet von einer erfolgreichen Fahndung, die sich bereits vor einigen Tagen ereignet hat. Dabei wurde ein Flüchtiger von einer Drohne und Polizeihund Bruno aufgespürt.

Polizisten der Inspektion Stockerau (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) haben bereits am 15. Mai 2026 gegen 21.45 Uhr ein Pärchen getroffen, das mit einem American Staffordshire Terrier-Mischling unterwegs war – und damit mit einem Listenhund. Dieser trug allerdings keinen Maulkorb, weshalb die Beamten die beiden zum Auto in der Nähe begleiteten, um den Maulkorb von dort zu holen. Da lief der Mann plötzlich weg. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug, geringe Drogenmengen und Utensilien für den Konsum. Die 40-jährige Frau aus Tschechien wurde vorläufig festgenommen und umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann eingeleitet.

Polizeihund Bruno stöbert 32-Jährigen auf

Ein Drohnenoperator konnte den Mann daraufhin recht rasch im Nahbereich des Anhalteortes auf einem Dachvorsprung lokalisieren. Von dort aus setzte er seine Flucht zu einem angrenzenden Sägewerk fort. Daher kam auch Polizeidiensthund „Bruno“ zu seinem Einsatz – und konnte den 32-jährigen Tschechen schließlich aufstöbern. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte erhoben werden, dass dieser bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden ist und gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot bestand. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die 40-Jährige wird nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.