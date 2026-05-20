27-Jährige tot in Wohnung entdeckt: Mordermittlungen laufen

Die junge Frau war über mehrere Tage hinweg nicht erreichbar gewesen, was schließlich ihre Familie alarmierte. Nachdem die Eltern aus dem Urlaub zurückgekehrt waren und weiterhin keinen Kontakt herstellen konnten, suchten sie am 14. Mai selbst die Wohnung ihrer Tochter auf. Da auf Klopfen und Rufen niemand reagierte, öffneten sie die Wohnung mit einem Ersatzschlüssel. In der Wohnung machten sie schließlich die tragische Entdeckung: Die 27-Jährige lag leblos im Inneren, wie der „Kurier“ am Mittwoch berichtet.

Ermittlungen deuten auf Gewaltverbrechen hin

Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der zunächst unklaren Umstände war die genaue Todesursache anfangs nicht eindeutig bestimmbar. Weder ein Unfall noch ein Suizid konnten zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete daraufhin eine gerichtliche Obduktion an. Diese ergab laut vorläufigen Ergebnissen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen: Die Frau dürfte durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen sein. Nach Einschätzung der Ermittler dürfte dabei eine kleinere Schusswaffe verwendet worden sein.

Mordverdacht und Spurensuche im Umfeld

Inzwischen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt gegen unbekannte Täter. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Wie Ermittler gegenüber dem „Kurier“ bestätigten, konzentriert sich die Arbeit derzeit vor allem auf das persönliche Umfeld der 27-Jährigen: „Es werden Umfelderhebungen geführt“, erklärte LKA-Leiter Stefan Pfandler. Zu möglichen Verdächtigen oder einem Motiv äußern sich die Behörden bislang nicht. Die Ermittlungen dauern weiterhin an und laufen auf Hochtouren.