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/ ©Fotolia-pattilabelle/Canva
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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Absperrung bei Nacht.
Eine junge Frau wurde in Kottingbrunn erschossen.
Kottingbrunn
21/05/2026
Laut Medienberichten

Frau in Kottingbrunn erschossen: Polizei hat Verdächtigen festgenommen

Eine schreckliche Gewalttat hat sich in Kottingbrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) ereignet. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung erschossen, nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Die junge Frau wurde bereits am 14. Mai 2026 leblos in ihrer Wohnung von ihren Eltern aufgefunden. Erst ging man von einem Sturz auf, eine Obduktion brachte dann aber neue Fahrt in die Ermittlungen. Mittlerweile ermittelt man wegen Mordes, die Tatwaffe dürfte ein Kleinkaliber sein. Alles dazu auch hier: 27-Jährige tot in Wohnung entdeckt: Mordermittlungen laufen.

27-Jähriger als Tatverdächtiger wohl festgenommen

Und die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll die Polizei mittlerweile auch einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht und festgenommen haben. Bei ihm dürfte es sich um einen 27-Jährigen handeln. Bestätigt wird die Festnahme aus ermittlungstaktischen Gründen bisher aber von offizieller Seite noch nicht. Allerdings wird sie auch nicht dementiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 11:17 Uhr aktualisiert
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