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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Phantombild eines Räubers
In Niederösterreich ereignete sich ein Raubüberfall.
Niederösterreich
21/05/2026
Fahndung

Raubüberfall am Bahnhof Korneuburg: Polizei sucht jetzt diesen Mann

Am 20. März 2026 ereignete sich am Bahnhof Korneuburg in Niederösterreich ein Raubüberfall. Zwei unbekannte Täter sind flüchtig.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Kurz nach Mitternacht raubten zwei bislang unbekannte Täter zwei Jugendliche am Bahnhof Korneuburg aus. Die beiden Täter drohten den Opfern mit Gewalt und forderten die Herausgabe von sämtlichem Schmuck. Die Jugendlichen übergaben den Räubern dann einen Bargeldbetrag. In einem dunklen Pkw flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.

Täterbeschreibung

Einer der Beschuldigten soll männlich sein, etwa 16-20 Jahre alt, 160-180 cm groß, schlanke Figur, dunkle Augen und einen Ziegenbart haben. Er trug einen dunklen Pullover und dunkle Jeans. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Korneuburg, Telefonnummer 059133-3240, erbeten.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Phantombild eines Räubers
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