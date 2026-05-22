Frontalcrash fordert 7 Verletzte: Landesstraße stundenlang gesperrt

Bei einem schweren Unfall Freitagvormittag, am 22. Mai 2026 gegen 6.15 Uhr, wurden mehrere Personen verletzt. Dabei war ein 31-jähriger Slowake unter Drogen unterwegs.

Der 31-Jährige war mit seiner 27-jährigen Beifahrerin aus der Ukraine in einem in der Slowakei gestohlenen Auto auf der Unteren Hauptstraße in Lassee (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) unterwegs, als er wohl wegen seiner Drogenbeeinträchtigung, so die Polizei, frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. In diesem befanden sich fünf Slowaken. Eine 44-Jährige, eine 61-Jährige, ein 50- und ein 56-Jähriger wurden dabei schwer verletzt, eine 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Drogenlenker und Beifahrerin vorläufig festgenommen

Der Drogenlenker und seine Beifahrerin flüchteten erst noch zu Fuß, konnten aber schon bald von Polizeihund und -drohne aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Flüchtenden erlitten beim Unfall ebenfalls schwere Verletzungen, berichtet die Polizei. Alle Verletzten wurden schließlich mit Rettungshubschraubern und Krankenwägen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Drogenlenker angezeigt

Im gestohlenen Fahrzeug fanden die Beamten einen E-Scooter, ein E-Bike und Einbruchswerkzeug. Weitere Erhebungen dazu werden nun noch geführt, der 31-Jährige und die 27-Jährige werden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Landesstraße 5 in Lassee war von 6.15 bis 10 Uhr komplett gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 14:06 Uhr aktualisiert