Einbrecher in Italien gefasst und nach Österreich ausgeliefert

Wie die Polizei nun berichtet, hat man einen mutmaßlichen Einbrecher in Gewahrsam. Dieser wurde nach Österreich ausgeliefert, nachdem er am 27. April 2026 in Italien festgenommen worden ist.

Seit März 2026 haben Bedienstete des Landeskriminalamts gegen einen 29-jährigen Serben ermittelt, weil er im Verdacht stand, einen Einbruchsdiebstahl in Achau (Bezirk Mödling, Niederösterreich) Anfang Dezember 2025 begangen zu haben, heißt es in einer Aussendung. Dieser konnte dem Beschuldigten schließlich zugeordnet werde, dabei wurden teure Markenhandtaschen und Schmuckstücke im mittleren fünfstelligen Eurobereich gestohlen.

Verdächtiger jetzt in Justizanstalt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat daraufhin einen Europäischen Haftbefehl für ihn erlassen, am 27. April 2026 wurde er dann in Italien festgenommen und schlussendlich am 21. Mai 2026 auch an Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.