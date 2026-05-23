Schwerer Crash: Zeuge kämpft um Fahrer (36), doch er stirbt

Der Autofahrer kam in einer Kurve von der Straße ab und krachte dort in die Bäume. Ein Zeuge versuchte noch zu helfen, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der 36-jährige Niederösterreich war auf der Landesstraße 8194 im Bezirk Bezirk Gmünd (Niederösterreich) mit dem Auto unterwegs. Plötzlich kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und krachte frontal in die dortigen Bäume. „Ein unmittelbar nach dem Unfall nachfahrender PKW hielt sofort an. Die Insassen versuchten vergeblich, Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen, und verständigten die Einsatzkräfte“, informiert die Polizei. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert