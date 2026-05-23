Motorrad kracht frontal in Baum: Fahrer (44) stirbt noch an Unfallstelle

Zu einem tragischen Unfall kam es in der Nacht auf Samstag. Ein Motorradfahrer rkam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 44-jährige Niederösterreicher war am Samstag gegen 1.55 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schleinbacherstraße im Ortsgebiet von Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

