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/ ©BM d.V. Nico Schaden
Foto auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Motorradunfall
In Ulrichskirchen kam es zu einem tödlichen Motorradunfall.
Ulrichskirchen
23/05/2026
jede Hilfe zu spät

Motorrad kracht frontal in Baum: Fahrer (44) stirbt noch an Unfallstelle

Zu einem tragischen Unfall kam es in der Nacht auf Samstag. Ein Motorradfahrer rkam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Der 44-jährige Niederösterreicher war am Samstag gegen 1.55 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schleinbacherstraße im Ortsgebiet von Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

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