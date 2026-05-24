Motorrad in Flammen: 27-Jähriger stirbt bei Horror-Crash

Der Mistelbacher war mit dem Motorrad unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betonbrücke krachte. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach war am 23. Mai 2026 gegen 18.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der Großebersdorfer Straße in Enzersfeld im Weinviertel (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er plötzlich von der Fahrbahn ab, fuhr ungebremst rechts in den Straßengraben und krachte dort gegen eine Betonbrücke. Das Motorrad fing sofort Feuer. Der 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nicht mehr rechtzeitig geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 14:32 Uhr aktualisiert