Feuerwehrmann verstorben: FF Thaures trauert um Kameraden

Die Feurwehr rettet häufig die Leben anderer Menschen. Am Samstag, den 23. Mai verlor die Freiwillige Feuerwehr Thaures (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) jedoch einen ihrer eigenen Männer. Die Trauer sitzt tief.

Die Freiwillige Feuerwehr Thaures bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei dem höchst schwierigen Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Thaures bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei dem höchst schwierigen Einsatz.

Am Samstag, den 23. Mai wurde die Feuerwehr Thaures in den Morgenstunden zu einem besonders tragischen Einsatz gerufen. Das Mitglied und ein guter Freund des Teams ist verunglückt. Das teilt die FF Thaures in einem berührenden Facebook-Posting.

Feuerwehr bedankt sich bei allen Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei diesem besonders tragischen Einsatz

Die FF Thaures bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei diesem höchst schwierigen Einsatz. „Machs gut lieber Alex, vielen Dank für deine Kameradschaft und geleistete Arbeit bei der FF“, heißt es im Posting.