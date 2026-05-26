Zwei Motorrad-Stürze nacheinander: 36-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Eine starke Linkskurve wurde am gestrigen Pfingstmontag gleich zwei Motorradfahrern hintereinander zum Verhängnis: Nach dem Sturz eines Motorrads konnte ein Nachfolgendes nicht mehr ausweichen, schlitterte gegen die Gehsteigkante.

Ein Biker kam in einer Linkskurve zum Liegen - ein nachfolgender Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Ein Biker kam in einer Linkskurve zum Liegen - ein nachfolgender Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Ein 37-jähriger Mann aus dem 13. Wiener Gemeindebezirk war am gestrigen Feiertag, den 25. Mai 2026, gegen 11.30 Uhr, mit einem Motorrad auf der LB 27 aus Richtung Schwarzau im Gebirge in Fahrtrichtung Reichenau an der Rax (Niederösterreich) unterwegs. Im Bereich des Straßenkilometers 11,7 kam der Mann in einer scharfen Linkskurve rechts auf das Straßenbankett und stürzte in Folge. Sowohl der Lenker, als auch das Motorrad kamen auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nachfolgender Biker konnte nicht schnell genug ausweichen

Ein nachfolgender 36-jähriger Motorradlenker aus dem 11. Wiener Gemeindebezirk konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Motorrad nicht mehr ausweichen, stürzte ebenfalls und schlitterte gegen die Gehsteigkante. Der 36-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 37-Jährige klagte über leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert