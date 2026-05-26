Pfingst-Bilanz: Drei Verkehrstote in Niederösterreich

Eine traurige Pfingstbilanz zieht die niederösterreichische Polizei: Drei Menschen starben am Wochenende bei Unfällen, hunderte Lenker wurden wegen Alkohol, Drogen oder Raserei gestoppt.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen rund um das verlängerte Pfingstwochenende führte zu Einsätzen und Kontrollen. Im Fokus der großflächigen Überwachungsmaßnahmen standen vor allem die Einhaltung der Tempolimits sowie strenge Kontrollen der Fahrtüchtigkeit.

Drei Tote und über 130 Verletzte

Die Unfallstatistik für den Zeitraum von Freitag bis Pfingstmontag fällt erschreckend hoch aus: Insgesamt wurden auf den Straßen Niederösterreichs 118 Verkehrsunfälle mit Personenschaden registriert. Dabei erlitten 137 Personen Verletzungen. Für drei Verkehrsteilnehmer kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie erlagen noch direkt an den Unfallstellen ihren schweren Verletzungen.

Tausende Raser und dutzende Alko-Lenker

Auch abseits der Unfälle deckte die Polizei massive Übertretungen auf. Insgesamt wurden 11.276 Lenkerinnen und Lenker wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. Zudem nahmen 76 Personen ein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand in Betrieb, in 16 weiteren Fällen wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Die Konsequenz: 60 Führerscheine wurden vorläufig abgenommen und ein Fahrzeug wurde von den Beamten beschlagnahmt.