Nach stundenlanger Sperre: A4 nach Unfall wieder freigegeben

Schwerer Unfall auf der A4 Richtung Wien am Dienstag: Ein Lkw-Lenker wurde eingeklemmt, Hubschrauber standen im Einsatz. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag, den 26. Mai 2026, zu einem Verkehrschaos auf der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Wien geführt. Um die Mittagszeit kollidierten im Bereich zwischen Fischamend, Schwechat und dem Flughafen Wien drei Lastwagen. Ein Lkw-Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Durch den Unfall verteilte sich zudem die Ladung eines der Fahrzeuge – hunderte Getränkedosen lagen auf der Fahrbahn verstreut.

Totalsperre sorgt für Stau

Für die Dauer der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A4 in Richtung Wien komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde zwar über die Bundesstraße 9 (B9) umgeleitet, dennoch bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau.

Rotes Kreuz versorgt Autofahrer mit Trinkwasser

Das Rote Kreuz Niederösterreich rückte aus und verteilte im Stau Trinkwasser. „Rund 15 Kolleg:innen von Rotes Kreuz Bruck an der Leitha und Rotes Kreuz Schwechat sowie unsere Motorradstaffel sind im Einsatz“, vermeldete die Rettungsorganisation während des laufenden Einsatzes auf Facebook. Nach stundenlanger Blockade sei die Fahrbahn nun wieder frei und die Sperre ausgehoben, so in einem Bericht vom ORF.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert