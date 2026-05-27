Hellgrünes Auto gesucht: Mädchen erfasst und einfach weitergefahren

In Traisen (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) wird derzeit nach einem grünen Auto gesucht, das Mittwochfrüh eine 14-Jährige am Gehsteig angefahren hat. Der Unbekannte fuhr danach einfach weiter. Das Mädchen erlitt Verletzungen.

Drei Mädchen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, alle aus dem Bezirk Lilienfeld, gingen am gestrigen Dienstag, den 26. Mai 2026, gegen 15.05 Uhr, auf dem Gehsteig entlang der Hainfelder Straße in Richtung Hubhof entlang. Zur gleichen Zeit lenkte ein unbekannter Lenker ein hellgrünes Auto in die gleiche Fahrtrichtung.

Mädchen zu Boden geschleuert

Aus unbekannter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab und erfasste die 14-Jährige auf dem Gehsteig. Durch die Wucht wurde sie zu Boden geschleudert. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und fuhr weiter in Richtung Wiesenfeld. Die 14-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht.

Suche nach Zeugen

Zeugen des Verkehrsunfalles werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Traisen unter der Telefonnummer 059133-3127 in Verbindung zu setzen.