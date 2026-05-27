Besitzer gesucht: 56-Jähriger hortete 170 Paar gestohlene Frauenschuhe

Nach einem Wohnhauseinbruchsdiebstahl im Dezember 2025 in Berndorf ist den Bediensteten der dortigen Polizeiinspektion ein Ermittlungserfolg gelungen. Sie forschten einen 56-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Baden (Niederösterreich) aus. Als die Polizisten am 23. April 2026 eine behördlich angeordnete Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Mannes durchführten, machten sie einen ungewöhnlichen Fund: Insgesamt 170 Paar, teils gebrauchte, Frauenschuhe in unterschiedlichsten Größen wurden im Haus entdeckt und von der Exekutive sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Schuhe widerrechtlich erlangt hat.

Verdächtiger in Haft – Opfer gesucht

Bei seiner polizeilichen Einvernahme verweigerte der 56-Jährige die Aussage zum Fund und den Vorwürfen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er schließlich in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Ein Großteil der sichergestellten Schuhe konnte bisher allerdings noch keinen konkreten Opfern zugeordnet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Beschuldigte die Frauenschuhe direkt vor den Wohnungstüren in verschiedenen Mehrparteienhäusern im gesamten Bezirk Baden entwendet haben. Die Polizeiinspektion Berndorf ersucht nun Geschädigte, die in der Vergangenheit den Verlust von Schuhen bemerkt haben, oder potenzielle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133-3304 zu melden.