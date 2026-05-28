Koffer voller Cannabis: Mann am Flughafen Wien festgenommen

Am Flughafen Wien haben Polizistinnen und Polizisten am 27. Mai 2026 rund 17,5 Kilogramm Cannabiskraut im Transitgepäck sichergestellt. Ein 40-jähriger britischer Staatsbürger wurde vor seinem Weiterflug nach London festgenommen.

Das Gepäckstück gehörte einen 40-jährigen britischen Staatsbürger, der sich auf der Weiterreise nach London befand.

Das Gepäckstück gehörte einen 40-jährigen britischen Staatsbürger, der sich auf der Weiterreise nach London befand.

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien ist es am 27. Mai 2026 zu einem größeren Sicherstellungseinsatz gekommen. Polizistinnen und Polizisten entdeckten im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok rund 17,5 Kilogramm Cannabiskraut. Das Gepäckstück gehörte einen 40-jährigen britischen Staatsbürger, der sich auf der Weiterreise nach London befand.

Festnahme vor Abflug

Noch vor dem geplanten Weiterflug griffen Einsatzkräfte zu und nahmen den Mann vorläufig fest. Das sichergestellte Suchtmittel wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Einvernahme machte der 40-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.