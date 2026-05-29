Tausende Euro: Neuer Chef schickt Koch zur AK

Tausende Euro wurden einem Koch zu wenig bezahlt. Draufgekommen ist er aber erst bei seinem nächsten Job, wo ihn sein neuer Chef zur Arbeiterkammer geschickt hat - gerade noch rechtzeitig.

Für einen Koch ist es um tausende Euro gegangen, dafür musste er aber schnell sein.

Für einen Koch ist es um tausende Euro gegangen, dafür musste er aber schnell sein.

Der niederösterreichische Koch wurde laut Arbeiterkammer (AK) von seinem alten Chef unter dem Kollektivvertrag bezahlt. Außerdem hat er auch nicht alle ihm zustehenden Überstunden ausbezahlt bekommen. Erst von seinem neuen Arbeitgeber wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass ihm viel Geld zustehen würde. Immerhin ging es um tausende Euro, weiß man bei der AK.

„Arbeitnehmer hatte Glück“

Besonders wichtig war daraufhin schnelles Handeln, gelten doch im Gastgewerbe oft relativ kurze Fristen, ehe Ansprüche komplett verfallen, wissen die Experten. Doris Schartner, Leiterin der AK-Bezirksstelle Krems weiß, dass das beim Koch nicht der Fall war: „Der Arbeitnehmer hatte Glück, dass er sich rechtzeitig gemeldet hat. Denn aufgrund der Bestimmungen im Kollektivvertrag im Gastgewerbe hätten die Überstunden auch schon verfallen sein können.“