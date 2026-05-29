25-Jähriger tot: Junger Motorradfahrer bei Unfall in Auto geschleudert

Der 25-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der LB18 unterwegs. Als er ein vor ihm fahrendes, landwirtschaftliches Fahrzeug überholen wollte, dürfte er ein Auto übersehen haben, berichtet nun die Polizei. Als er daraufhin bremste, touchierte er den linken Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde direkt in das entgegenkommende Auto geschleudert.

LB18 für Dauer des Einsatzes gesperrt

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des jungen Wieners feststellen. Die weiteren Unfallbeteiligten, darunter der 47-jährige Autofahrer aus dem Bezirk St. Pölten, blieben unverletzt. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die LB18 jedenfalls bis 16.30 Uhr gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.