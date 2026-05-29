14-Jährige übersieht Auto und wird von Fahrrad geschleudert

Eigentlich wollte eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad Donnerstagabend nur die Straße in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk, Niederösterreich) überqueren, übersah dabei aber ein herannahendes Auto.

Ein 14-jähriges Mädchen war Donnerstagabend, am 28. Mai 2026 gegen 19 Uhr, auf dem Radweg entlang der Westbahnstrecke im Gemeindegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk, Niederösterreich) unterwegs. Dort wollte sie dann auch die L6046 überqueren, übersah dabei aber ein herannahendes Auto. Daraufhin kam es zur Kollision, das Mädchen wurde vom Fahrrad geschleudert und verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Der 60-jährige Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt, so die Polizei.