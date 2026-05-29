Zwischen 7 und 12 Uhr: Polizei sucht jetzt nach Vormittags-Einbrechern

Es besteht der Verdacht der gewerbsmäßigen Begehung von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser in Wien und Niederösterreich (Randbezirke zu Wien). Wie die Polizei berichtet, sollen sich die Einbrüche meist in den Vormittagsstunden zwischen 7 und 12 Uhr ereignen. Dabei zwängen die Täter Fenster oder Terrassentüren auf. Die Häuser selbst werden davor fußläufig ausgespäht, kurz davor läutet man auch, um nachzuschauen, ob jemand daheim ist.

Polizei bittet jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung

Der Gruppierung können bisher 14 teilweise versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser zugeordnet werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich dabei von Jänner 2024 bis Mai 2026. Bei vollendeten Taten wurden Geld, Schmuck und Gold gestohlen, die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gegen einen 41-jährigen Moldawier, den man bereits identifiziert hat, wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Die Polizei veröffentlicht nun auch ein Foto von ihm und einem bisher noch unbekannten Tatverdächtigen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133 30 3048.