Bürgermeister zeigt LKW an: „Zum Schutz unserer Bevölkerung…“

Der Bürgermeister der Gemeinde Hennersdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich), Thaddäus Heindl, wendet sich nun mit einer Nachricht via Facebook an seine Follower. Er hat einen LKW angezeigt.

Den Grund für die Anzeige führt der Bürgermeister im Posting auch ganz klar aus: „Leider müssen wir, trotz entsprechender Schreiben an die Speditionen in der Umgebung, feststellen, dass das geltende Durchfahrtsverbot auf der L2008 nach wie vor missachtet wird.“ Der betreffende LKW, den man nun angezeigt hat, habe die Gemeinde Hennersdorf lediglich als Transitstrecke genutzt und war „ohne erkennbares Ziel“ im Ortsgebiet unterwegs. „Dieses Verhalten ist nicht zulässig“, so Heindl.

Für diese Fahrzeuge gilt auf der L2008 ein Fahrverbot

Und weiter: „Zum Schutz unserer Bevölkerung, zur Verkehrsberuhigung und zur Einhaltung der bestehenden Regelungen habe ich diesen Fall zur Anzeige gebracht.“ Der Bürgermeister hält fest, dass Fahrten mit Ziel in Hennersdorf oder Vösendorf erlaubt seien. Ein reiner Durchzugsverkehr für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sei jedoch verboten. Abschließend erklärt er noch: „Weitere offensichtliche Verstöße werden ebenfalls zur Anzeige gebracht.“