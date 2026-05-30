Bei A2-Auffahrtsrampe: Ersthelfer retten Mann aus brennendem Transporter

Auf der A2-Auffahrtsrampe bei Kottingbrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) ist ein Transporter Freitagabend gegen eine Betonwand gekracht, das Fahrzeug stand anschließend in Vollbrand.

Freitagabend, am 29. Mai 2026 kurz vor 20.15 Uhr, ist die Freiwillige Feuerwehr Leobersdorf zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 in Richtung Wien auf Höhe Kottingbrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) gerufen worden. Noch während der Zufahrt die Meldung: Der Unfall war nicht auf der Hauptfahrbahn sondern auf der Auffahrtsrampe. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein VW-Transporter in Flammen, dieser war davor von der Straße abgekommen und frontal in eine Betonwand gekracht.

Zufällig vorbeikommender Notarzt leistete Erste Hilfe

Der schwer verletzte Lenker konnte glücklicherweise von den nachkommenden Ersthelfern gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Wagen befreit werden, ein zufällig vorbeikommender Notarzt hielt an und leistete Erste Hilfe, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando. Binnen kürzester Zeit waren auch drei Rettungsautos, die Autobahnpolizei und die ASFINAG an der Unfallstelle, die betreffende Auffahrt wurde umgehend gesperrt.

Verletzter Lenker mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die Floriani begannen sofort mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz. Teile der Wiese brannten zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon. Weitere Feuerwehrkräfte haben einen Sichtschutz errichtet und bei den Löschmaßnahmen sowie die Rettungskräfte unterstützt. Der verletzte Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Sperre der Auffahrtsrampe aufgehoben werden und die Feuerwehrkräfte wieder einrücken.