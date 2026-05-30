„Blitz, Donner, Sturm“: Erste Gewitter ziehen durch Niederösterreich

Die ersten Gewitter machen sich seit rund zwei Stunden in Niederösterreich breit und haben mittlerweile auch schon Wien erreicht. Meteorologen warnen etwa derzeit vor einem "schweren Gewitter im Raum Stockerau".

Am heutigen Samstag, 30. Mai 2026, werden vor allem im Norden und Osten Österreichs Gewitter niedergehen. Mehr dazu auch hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind. Seit rund zwei Stunden sind die Gewitter nun schon „am Weg“ durch Niederösterreich. Schwerer dürfte eines im Raum Stockerau vor den Toren Wiens derzeit wüten. „Dieses zieht südostwärts Richtung Korneuburg und Wolkersdorf und könnte auch den Norden Wiens betreffen“, so die Meteorologen von „Skywarn Austria“. Zu rechnen ist mit Starkregen, Hagel zwischen zwei bis vier Zentimetern und schweren Sturmböen.

Anwohnerinnen berichten von Gewitter in Niederösterreich

Kräftigere Gewitter hat es auch bereits etwa in Weitra gegeben. Dort berichtet eine Anwohnerin von „Blitz, Donner, Sturm und wirklich sehr starkem Regen.“ Gleichzeitig sei nach zehn Minuten aber auch schon wieder alles vorbei gewesen. Eine weitere Niederösterreicherin teilt ein Foto in sozialen Medien vom Wolkensystem kurz bevor das Gewitter durch Zwettl zieht. Sie kommentiert mit nur vier Worten: „Zwei Minuten später Weltuntergang.“ Gleichzeitig sind auf Fotos auch schon Hagelkörner zu sehen, diese sind bisher aber noch eher klein – etwa in Heldenberg und Göllersdorf (beide Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich).

Große Teile Niederösterreichs mit roter Gewitter-Warnstufe

Die österreichische Unwetterzentrale hat mittlerweile große Teile Niederösterreichs, Wiens, kleine Teile vom Nordosten Oberösterreichs und auch den Norden des Burgenlands mit einer roten Warnfarbe (zweithöchste Stufe) versehen. In den betroffenen Bereichen warnt man vor „Gewitter und Hagel“.