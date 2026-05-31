Letzter Wunsch: Günther durfte mit seiner Tochter (12) in den Tierpark

Der schwer kranke Günther hatte einen Herzenswunsch: Er wollte am Geburtstag seiner Tochter mit ihr und seiner Frau in den Tierpark der Stadt Haag. Ein Wunsch, der dank des Vereins -Rollende Engel- in Erfüllung gehen sollte.

Die beiden ehrenamtlichen Wunscherfüller des Vereins -Rollende Engel-, Anja und Florian, waren vergangenes Wochenende unterwegs, als das Telefon läutete. „Es war eine dringende Wunschanfrage. Ohne zu zögern war ihnen klar: Jetzt werden sie gebraucht“, erinnert man sich beim Verein. Der schwer kranke, 51-jährige Familienvater Günther hatte nämlich einen letzten Wunsch. Er wollte den Geburtstag seiner 12-jährigen Tochter gemeinsam im Tierpark verbringen – „Zeit mit seiner Familie genießen und einmal Erdmännchen streicheln“, so die Wunscherfüller weiter. Diese gaben daraufhin alles, um den Wunsch bestmöglich zu erfüllen.

Günthers Familie wartete bereits im Tierpark der Stadt Haag

Noch während der Fahrt organisierte das Team den Herzenswunsch. Im Krankenhaus angekommen, lernten sie den Patienten kennen, schon bald ging es weiter nach Niederösterreich in den Tierpark der Stadt Haag (Bezirk Amstetten). Dort warteten schon Frau, Tochter und deren Freundinnen – und Tierpfleger Josef. Dank diesem konnten sie mit dem „rollenden Engel“ bis zum Gehege der Erdmännchen vorfahren. Diese beobachteten die Neuankömmlinge interessiert.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

Familie durfte in das Gehege, die Erdmännchen füttern

Und dann geschah das Besondere: Das Gehege wurde für die Familie geöffnet, sie durften in das Areal der Erdmännchen hineinfahren. „Wir setzten uns auf den Boden und es dauerte nicht lang, bis die süßen Tierchen näher kamen und sich füttern ließen“, erinnern sich die Wunscherfüller. Und: „Es war wunderschön mit anzusehen, welche Freude die Familie in den Augen hatte.“

„Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen“

Manche der Erdmännchen haben sich dann sogar kurz streicheln lassen, viele Fotos wurden geschossen. Dazu der Verein: „Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Als wäre alles gut.“ Doch die Kräfte des Familienvaters schwanden von Minute zu Minute. So musste man schweren Herzens den Rückweg antreten. Im Krankenhaus wieder angekommen bedankte sich der 51-Jährige beim Team der Wunscherfüller mit den Worten: „Ihr seid wahre Engel. Ihr habt mir meinen letzten Herzenswunsch so schön erfüllt. Ich bin so dankbar.“ Wenige Tage nach der Wunscherfüllung hat der Familienvater den Kampf gegen seine Krankheit verloren.