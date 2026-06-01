Nach Raubserie im Bezirk Korneuburg: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Er soll vier Raubüberfälle begangen haben, Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld aus Geschäftskassen mitgenommen haben. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) zeigt sich geständig.

Ein vorerst unbekannter Täter betrat am 15. Mai 2026, gegen 12.25 Uhr, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube und bewaffnet mit einem Messer ein Bekleidungsgeschäft im Ortsgebiet von Gerasdorf. Er bedrohte damit eine Mitarbeiterin, forderte die Öffnung der Kassa und flüchtete anschließend mit dem entnommenen Bargeld aus dem Geschäft.

Anderer Tag, selbes Geschäft, selber Täter

Das identische Geschäftslokal wurde am 18. Mai 2026, gegen 15:35 Uhr, erneut von demselben maskierten Täter aufgesucht, welcher abermals die Öffnung der Kassenlade erzwang und sich wieder am Bargeld bediente. Die Ermittlungen wurden infolge dieser Serientäterschaft noch am selben Tag von den Bediensteten des Ermittlungsbereiches Raub des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen.

Angestellte mit Messer bedroht

Das Geschehen verlagerte sich am 23. Mai 2026, gegen 10.30 Uhr, auf eine örtliche Bäckerei, in der der Täter eine Angestellte mit vorgehaltenem Messer bedrohte und Bargeld forderte. Der Mann verlor jedoch aufgrund des besonnenen Verhaltens der Mitarbeiterin wertvolle Zeit und flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Dritter Überfall

Ein dritter Überfall auf das bereits zuvor betroffene Bekleidungsgeschäft ereignete sich am 26. Mai 2026, um 14.00 Uhr. Der Täter bedrohte die anwesenden Mitarbeiterinnen, entnahm Bargeld aus der geöffneten Kassa und flüchtete anschließend über die Kreuzung Gerasdorfer Straße / Girardi Weg mit einem Auto in Richtung Ortszentrum.

Mutmaßlicher Täter konnte ausgeforscht werden, zeigt sich geständig

Ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger aus dem Bezirk Korneuburg konnte durch die akribischen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen der Bediensteten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Polizeiinspektion Gerasdorf als dringend tatverdächtig ausgeforscht werden. Der Zugriff durch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Niederösterreich erfolgte am 28. Mai 2026 in Wien Floridsdorf, nachdem über die Staatsanwaltschaft Korneuburg eine Festnahmeanordnung erwirkt worden war. Der Mann zeigte sich in den darauffolgenden Einvernahmen zu allen vier Raubüberfällen umfangreich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.