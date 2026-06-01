11-Jähriger prallt mit E-Scooter in ein Auto: Schwer verletzt

Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen im niederösterreichischen Eckartsau (Bezirk Gänserndorf): Ein 11-Jähriger war am Samstag ohne Helm mit einem E-Scooter unterwegs und prallt gegen ein Auto. Er wird schwer verletzt.

Der Bursche musste mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Der Bursche musste mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Am Samstag, den 30. Mai 2026, um 14.35 Uhr fuhr ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See mit dem Auto im Ortsgebiet von Eckartsau, Untere Hauptstraße in Fahrtrichtung Witzelsdorf, Bezirk Gänserndorf. Am Beifahrersitz befand sich seine Ehefrau.

11-Jähriger ohne Helm auf E-Scooter übersieht das Auto

Zur gleichen Zeit lenkte ein 11-jähriger einen E-Scooter auf der Teichgasse im Ortsgebiet von Eckartsau. Der 11-Jährige trug keinen Helm, auch war der E-Scooter nicht mit Blinkern versehen. Offenbar aus Unachtsamkeit übersah der Bub das Verkehrszeichen „Vorrang geben“, fuhr mit dem E-Scooter in die Landesstraße 8 ein und dürfte dabei den Wagen des 51-Jährigen übersehen haben.

Bub bleibt bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, Autolenker leistet Erste Hilfe

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des PKW stieß der 11-Jährige mit dem E-Scooter gegen die rechte vordere Fahrzeugseite, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der Autolenker leistete unverzüglich Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 11-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 18 mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert