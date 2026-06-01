Biber in Garage: Polizei startet nächtlichen Einsatz

Dieser verwirrte Biber hatte Glück: Er verkroch sich in einer Garage in Klosterneuburg, nachdem er zuerst Bahngleise und danach eine vierspurige Straße überquert hatte. Jetzt ist er wohlauf wieder zurück in der Donau.

Der Biber wurde in einer Box wieder zur naheliegenden Donau gebracht und zurück in die Freiheit entlassen.

Der Biber wurde in einer Box wieder zur naheliegenden Donau gebracht und zurück in die Freiheit entlassen.

Wie die „Tierhilfe Klosterneuburg“ in einem rührenden Facebook-Posting teilt, konnte mit der Hilfe von Polizisten aus Wien Döbling und Klosterneuburg in der Nacht auf Sonntag, den 31. Mai, auf der B14 Wienerstrasse Höhe BP Tankstelle, ein Biber aus einer Garage gerettet werden.

Biber passierte Bahngleise und vierspurige Fahrbahn

Von der Donau kommend musste der Biber zuerst die Bahngleise und dann auch noch eine vierspurige Straße passieren, bevor er in der Garage gelandet ist. Die Döblinger Streife alarmierte zur Unterstützung dann die Kollegen aus der Inspektion Klosterneuburg, die tatkräftig beim Sichern und Hinaustragen des Bibers halfen.

Mit Polizeischutz hinunter zur Donau

Mit Polizeischutz gings dann zur naheliegenden Donau. Dort konnte das Tier aus der Box gelassen und wieder der Natur übergeben werden. Die „Tierhilfe Klosterneuburg“ bedankt sich bei den Polizeidienststellen für den Einsatz im Namen des Bibers.