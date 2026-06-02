Abgängig: 58-Jähriger aus Brunn am Gebirge vermisst

"Österreich findet euch" bittet um die Unterstützung der Bevölkerung. Seit dem Vormittag des 29. Mai 2026 wird der 58-jährige Felix B. aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling, Niederösterreich) vermisst.

Felix B. (58) wird seit Freitag, dem 29. Mai 2026, 09.45 Uhr, vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist Brunn am Gebirge (Niederösterreich). Der Abgängige ist zwischen 175 und 180cm groß und hat graue Haare mit Locken, eine rote Lesebrille sowie vier Stoffsäckchen von Spar und Hofer bei sich. Bei Hinweisen bitte an „Österreich findet euch“ oder bei der Polizei melden.