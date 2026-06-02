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/ ©Josef Bollwein
Das Bild auf 5min.at zeigt St. Pölten.
Am 23. Mai 2027 findet der Ironman in St. Pölten statt,
St. Pölten
02/06/2026
nächstes Jahr

IRONMAN kehrt nach St. Pölten zurück – Termin fixiert

Jahrelang war Pause, jetzt wird der IRONMAN 70.3 wieder ins Programm in St. Pölten aufgenommen. Damit kommt nächstes Jahr wieder ein bekanntes Sportevent in die niederösterreichische Landeshauptstadt zurück.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Es war der erste IRONMAN 70.3 in Österreich, der von 2007 bis 2019 in St. Pölten (Niederösterreich) ausgetragen wurde. Das Rennen entwickelte sich schnell zu einem bedeutenden Event auf nationaler und europäischer Ebene. Über die Jahre nahmen tausende Athletinnen und Athleten aus dem In- und Ausland teil und machten die Veranstaltung zu einem Fixpunkt im Triathlonkalender.

IRONMAN am 27. Mai

Die Rückkehr im Jahr 2027 bedeutet damit nicht nur die Wiederaufnahme einer langen Tradition, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels, das auf dem starken regionalen Erbe und der internationalen Bedeutung des Rennens aufbaut. Das Rennen findet am 23. Mai 2027 statt und die allgemeine Registrierung öffnet am 18. Juni 2026.

Was ist ein IRONMAN 70.3-Wettbewerb?

  • Ein IRONMAN 70.3 ist ein Triathlon, bei dem die Athletinnen und Athleten 1,9 km schwimmen, 90 km Rad fahren und anschließend 21,1 km laufen.

  • Die IRONMAN 70.3-Distanz beträgt die Hälfte der legendären IRONMAN-Distanz, die aus 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen besteht.

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