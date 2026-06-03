Grausiger Fund in Haus: Tote Frau in Wand eingemauert

Ein normaler Tür-Notöffnungseinsatz hat sich zu einem grausigen Fund entwickelt: In einem Wohnhaus wurde die Leiche einer Pensionistin in einer Mauer entdeckt. Die Ermittlungen laufen.

Am vergangenen Donnerstag soll es in Münchendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) zu einem grausigen Fund gekommen sein. In einem Wohnhaus eine tote Frau entdeckt worden, wie mehrere Medien berichten soll der Leichnahm in die Mauer eingemauert worden sein. Die Staatsanwaltschaft Wien hätte bereits eine Obduktion angeordnet, die Ermittlungen laufen.

Pensionistin in Hausmauer gefunden

Bei der Toten soll es sich um eine stark verweste Pensionistin handeln, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Die Polizei war zuvor wegen einer Tür-Notöffnung im Einsatz, im Haus wurde anschließend die Leiche entdeckt. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte und Polizeihunde das Gebäude. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Sohn steht im Verdacht

Laut Medienberichten steht auch ein möglicher Sozialleistungsbetrug im Raum. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren verstorben sein, der Tod jedoch nicht gemeldet worden sein, um weiterhin Pension zu beziehen. Im Fokus der Ermittlungen steht der im Ausland lebende Sohn der Frau.