Tragischer Unfall: Motorradfahrer (65) stirbt an Unfallstelle

In einer Kreuzung in der Gemeinde Eisenbergeramt kam es zu einem schweren Crash mit einem Auto. Für den Motorradfahrer kam dabei jede Hilfe zu spät.

Am vergangenen Dienstag kam es gegen 17.20 Uhr in Eisenbergeramt (Bezirk Krems-Land, Niederösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Autofahrerin war auf der Gemeindestraße 1248/2 in Richtung Gföhl unterwegs und überquerte dabei eine Kreuzung geradeaus.

Crash in Kreuzung

Zur gleichen Zeit war ein 65-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der L 7038 mit der Gemeindestraße kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.