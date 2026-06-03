Große Suchaktion: Vermisster (92) schwer verletzt und nicht ansprechbar

Der Mann war mit dem Fahrrad unterwegs und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Sein Sohn alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, woraufhin eine große Suchaktion gestartet wurde.

Als sein 92-jähriger Vater gegen 22.30 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, alarmierte der Sohn aus Eibesthal im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) die Einsatzkräfte. Gegenüber der Polizei gab er an, dass der Pensionist seit etwa 17.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei.

Große Suchaktion in Eibesthal

Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Beteiligt waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Eibesthal, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidiensthundestreife, eine Drohne sowie mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk Mistelbach. Im Feuerwehrhaus Eibesthal wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet, die Suche wurde gemeinsam von Feuerwehr und Polizei koordiniert.

Pensionist schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Gegen 0.30 Uhr konnte der Vermisste schließlich von Angehörigen der Feuerwehr Eibesthal in einem Feldstück schwer verletzt und nicht ansprechbar gefunden werden. Laut Polizei dürfte er auf einem steilen, geschotterten Feldweg mit dem Fahrrad gestürzt und anschließend in ein angrenzendes Feld geraten sein. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt, stabilisiert und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.