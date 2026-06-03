Für Hundekämpfe missbraucht – jetzt beginnt Vitos neues Leben

Eine Vorgeschichte, die jedem Tierliebhaber Gänsehaut bereitet: Vito war einer von Dutzenden Hunden, die in einem Folterkeller für Hundekämpfe missbraucht wurden. Trotz allem zeigt er was wirklich in ihm steckt.

Es war September 2023, als Vito ins Tierschutzhaus Vösendorf im Bezirk Mödling (Niederösterreich) kam. Der damals achtjährige American Staffordshire Terrier hatte bereits einen langen Weg hinter sich. Er war einer von Dutzenden Hunden, die in einem regelrechten Folterkeller in Ansfelden mutmaßlich für Hundekämpfe missbraucht worden waren – einem der erschütterndsten Fälle von Tierquälerei der vergangenen Jahre in Österreich.

Vito eroberte Herzen im Sturm

Trotz dieser Vorgeschichte überraschte Vito mit seinem freundlichen Wesen und seiner verschmusten Art, wie das Tierschutzhaus betont. Vor allem die Herzen der Mitarbeiter konnte er wie im Sturm erobern. Dort konnte er Schritt für Schritt all die Dinge kennenlernen, die für andere Hunde selbstverständlich sind: Spaziergänge an der Leine, Autofahrten, neue Umgebungen und viele unterschiedliche Menschen. Selbst bei Tierarztbesuchen blieb die große Knutschnase entspannt und suchte Streicheleinheiten.

Trotz Vorgeschichte: Vito ist ein Schmusetiger

Trotz dieser Vorgeschichte überraschte Vito mit seinem freundlichen Wesen und seiner verschmusten Art, wie das Tierschutzhaus betont. Besonders bei den Mitarbeitern eroberte er schnell alle Herzen. Schritt für Schritt lernte er dort all die Dinge kennen, die für andere Hunde selbstverständlich sind: Spaziergänge an der Leine, Autofahrten, neue Umgebungen und viele verschiedene Menschen. Selbst bei Tierarztbesuchen blieb die große Knutschnase entspannt und suchte Streicheleinheiten.

©Tierschutz Austria Vito ist ein Überlebender aus dem Folterkeller in Ansfelden. ©Tierschutz Austria Trotz allem zeigt er was wirklich in ihm steckt. ©Tierschutz Austria ©Tierschutz Austria ©Tierschutz Austria

Vito darf in sein Für-Immer-Zuhause ziehen

Im vergangenen Sommer war es dann so weit: Er durfte seine zukünftige Familie kennenlernen. Es folgten zahlreiche Besuche, gemeinsame Spaziergänge und erste Probewohnen-Tage. Spätestens zu Silvester stand die Entscheidung fest: Vito soll bleiben. Ein paar Monate später durfte der mittlerweile elfjährige Hunde-Opi endgültig in sein neues Zuhause ziehen.

„Er ist entspannt, freundlich und zeigt großes Interesse“

Heute genießt Vito sein neues Leben in vollen Zügen. Während seine Menschen arbeiten, verschläft er entspannt den Tag. Am Abend wird aus dem ehemaligen Kellerhund ein regelrechter Kuscheltiger. „Er ist entspannt, freundlich und zeigt großes Interesse an Menschen und anderen Hunden. In der Hundeschule macht er einen sehr guten Eindruck, und der erweiterte Sachkundenachweis wird ein Spaziergang werden!“, berichten seine Halter dem Team von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein. „Wir freuen uns schon irrsinnig auf den kommenden Frühling und Sommer – und auf unseren ersten gemeinsamen Urlaub in einem Hundehotel in Österreich.“