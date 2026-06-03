Matratze in Flammen: Polizisten brechen Tür auf und retten Mann das Leben

In Scheibbs (Mostviertel, Niederösterreich) wurden zwei Polizisten zu Lebensrettern. Grund für den Brand in einer Wohnung war ein Zigarettenstummel auf einer Matratze. Diese fing daraufhin Feuer.

Bedienstete der Polizeiinspektion Scheibbs wurden am 3. Juni 2026, gegen 13.15 Uhr, zu einer Wohnhausanlage in Scheibbs gerufen, da Hausbewohner einen ausgelösten Brandmelder hörten, jedoch die genaue Örtlichkeit nicht eruieren konnten.

Trotz Läuten, Klopfen und Rufen keine Reaktion

Die Polizistin und der Polizist konnten den Warnton des akustischen Brandmelders einer Wohnung im 2. Stock zuordnen. Da der dringende Verdacht bestand, dass es im Inneren der Wohnung zu einem Brandereignis gekommen sei und auf Läuten, Klopfen und Rufe keine Reaktion erfolgte, öffneten die Beamten die Wohnungstür.

Polizisten befreien benommenen Mann aus der verrauchten Küche

Sofort qualmte beißender Rauch aus der Wohnung und die Polizeibediensteten konnten eine Person in der Küche wahrnehmen. Sie begaben sich in gebückter Haltung in die Küche und konnten den 52-jährigen benommenen, aber noch ansprechbaren Mann aus der Wohnung retten. Auch schütteten die beiden noch mit einem Topf Wasser auf eine Matratze, auf der sich ein brennender Zigarettenstummel befand.

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Danach verständigten die beiden Polizeibediensteten Feuerwehr und Rettung. Ein Betreten der Wohnung war wegen der Rauchentwicklung nicht mehr möglich. Der 52-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Scheibbs verbracht.

Löscharbeiten mit schwerem Atemschutz

Die anschließend eingetroffenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Scheibbs gingen mit schwerem Atemschutz in die Wohnung und führten die Löscharbeiten an der brennenden, beziehungsweise glosenden Matratze im Schlafzimmer sowie die Belüftung der Wohnung durch.