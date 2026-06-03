Ybbs: Neubau für Sozialpsychiatrie eröffnet

Nach zwei Jahren Bauzeit hat es seine Pforten geöffnet: Das "Haus 3" im Therapiezentrum für Sozialpsychiatrie im niederösterreichischen Ybbs.

Der Ort habe sich als ideal für die Langzeitbehandlung bei psychiatrischen Erkrankungen erwiesen, heißt es im Zuge der Eröffnung des "Hauses 3" in Ybbs.

Der Ort habe sich als ideal für die Langzeitbehandlung bei psychiatrischen Erkrankungen erwiesen, heißt es im Zuge der Eröffnung des "Hauses 3" in Ybbs.

Am Mittwoch wurde im Therapiezentrum Ybbs (Bezirk Melk) ein Neubau für die sozialpsychiatrische Betreuung in Betrieb genommen. Das Gebäude umfasst 64 Einzelzimmer und sechs Wohngruppen. Es richtet sich in erster Linie an Menschen mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen.

Für Personen mit langjährigen psychischen Erkrankungen

Das neue „Haus 3“ ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der Sozialpsychiatrie vorgesehen, teilte der Wiener Gesundheitsverbund mit. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen, die langfristig in betreuten Wohngruppen des Therapiezentrums Ybbs leben. Die Zimmer bieten Komfort, mehr Privatsphäre und mehr Rückzugsmöglichkeiten, heißt es.

700 Mitarbeiter im Zentrum beschäftigt

700 Menschen sind im Zentrum beschäftigt, die meisten davon aus der Region, betonte Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) die Bedeutung für die Region. Es wird von der Stadt Wien in Ybbs betrieben, kümmere sich laut Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aber auch um Menschen aus anderen Bundesländern. Der Ort habe sich als ideal für die Langzeitbehandlung bei psychiatrischen Erkrankungen erwiesen, heißt es im Zuge der Eröffnung des Neubaus.